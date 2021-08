Antibes Chapelle Saint Bernardin Alpes-Maritimes, Antibes Concert classique Chapelle Saint Bernardin Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Concert classique

Chapelle Saint Bernardin, le mardi 21 septembre à 21:00

« Pélerinages : entre ciel et terre » BEETHOVEN Sonate Les Adieux opus 81, LISZT/SCHUBERT Ständchen et Auf dem Wasser zu Singen, LISZT Jeux d’Eau à la Villa D’Este tiré des années de Pèlerinage , BEETHOVEN Sonate opus 27 n°2 Clair de Lune

réservation sur place 1h avant le concert et sur le site de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan les Pins, tarif : 26,95€

Récital de piano Shani DILUKA Chapelle Saint Bernardin 14 rue du Dr Rostan 06600 Antibes Antibes Alpes Maritimes

