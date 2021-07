Concert classique « Chants d’oiseaux » Bois-Sainte-Marie, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bois-Sainte-Marie.

Concert classique « Chants d’oiseaux » 2021-07-11 – 2021-07-11

Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire Bois-Sainte-Marie

0 0 EUR Concert à la flûte traversière, piccolo et traverso sur le thème des oiseaux.

Violette Outin et Nicolas Gabaron joueront Couperin, Blavet, Mozart, Offenbach, Bizet, Damaré, Schumann, Tchaïkovski, Saint-Saëns, etc.

mariejoauclair@orange.fr

