Concert classique avec le Trio Jacob Château de La Bussière, le dimanche 17 juillet à 18:30 Le Château de la Bussière vous accueille pour un moment musical exceptionnel avec le trio à cordes de renommée internationale : le Trio Jacob. Venez écouter Jérémy Pasquier (alto), Sarah Jacob (violoncelle) et Raphaël Jacob (violon) lors de cette soirée d’été.

