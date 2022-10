Concert classique au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 23 octobre 2022, Le Caule-Sainte-Beuve.

Concert classique au Caule-sainte-Beuve

Eglise Saint-Jean Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

2022-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 17:00:00

Le Caule-Sainte-Beuve

Seine-Maritime

Le Caule-Sainte-Beuve

Début du concert vers 15h00 – Eglise Saint-Jean du Caule-Sainte-Beuve

Au programme le gloria de Vivaldi. Ce concert sera joué par l’école de musique du pays de l’ensemble Cordissimo de Foucarmont accompagné de l’association Musicatous sous la baguette de Philippe Rallu directeur de Gournay-en-Bray.

En première partie : 2 tangos et la valse jazz n°2 de Chostakovitch il Carnevale de Rossini et l' » iave verum » de Mozart interprété par-là chorale de Gournay accompagnée par l’orchestre. La 2ème partie nous permettra d’écouter solistes, chœurs et orchestre dans le gloria. Vos oreilles seront aux anges car le gloria est un air composé en 1713, à la fois le plus connu, le plus abouti et c’est sans nul doute … le plus populaire !

Concert sera donné au profit des travaux du toit et du clocher de la Chapelle saint-Éloi des Ventes Mésangères et entrepris par l’association des 2 chapelles et M. LEROUX, son président et par Mme BENOIT, maire.

Infos : M. LEROUX : 02 35 93 66 52

+33 2 35 93 66 52

Le Caule-Sainte-Beuve

