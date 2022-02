Concert Classique : Anne Gastinel & Claire Désert Cahors, 11 mars 2022, Cahors.

Concert Classique : Anne Gastinel & Claire Désert Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:00:00 Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors Lot

6 EUR 6 22 Programme :

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Sonate pour violoncelle et piano en ut mineur op.32

Gabriel Fauré (1845-1924) : Élégie pour violoncelle et piano / Papillons pour violoncelle et piano

Frédéric Chopin (1810-1849) : Grand Duo concertant pour violoncelle et piano en mi majeur / Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.65

Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/

Quoi de plus naturel et enthousiasmant d’accueillir la violoncelliste Anne Gastinel à Cahors, elle qui, en plus de sa carrière de soliste éblouissante, se produit régulièrement avec nombre de musiciens qui ont enchanté nos précédentes saisons musicales : Philippe Cassard, Nicholas Angelich, David Grimal ou Xavier Phillips… Un grand moment de musique de chambre nous attend, car Anne Gastinel aura à ses côtés la pianiste Claire Désert, formidable musicienne, également très recherchée par ses pairs, dont la profonde et discrète maturité sert une musicalité remarquable !

Quant au programme de cette soirée, l’on retrouvera avec gourmandise deux pièces de Gabriel Fauré, les virevoltants Papillons et la somptueuse Elégie, et (re)découvrirons la magnifique et beethovénienne Sonate de Camille Saint-Saëns. (Re)découverte de taille également : la Sonate pour violoncelle et piano du si « solo-pianistique » Frédéric Chopin, une sublime œuvre composée au soir de sa vie et qui est une des très rares incursions de Chopin dans le répertoire de musique de chambre.

Programme :

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Sonate pour violoncelle et piano en ut mineur op.32

Gabriel Fauré (1845-1924) : Élégie pour violoncelle et piano / Papillons pour violoncelle et piano

Frédéric Chopin (1810-1849) : Grand Duo concertant pour violoncelle et piano en mi majeur / Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.65

Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/

@Gastinel – Désert

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors

dernière mise à jour : 2021-10-12 par