Concert « Classique Albâtre » Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime

Concert « Classique Albâtre » 2021-07-18 18:30:00

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Récital en plein air dans le parc de l’ange gardien dès 18h30.

« Un voyage à la mer », mélodies de Chausson, Bizet et Elgar.

Gemma Ni Bhriain, mezzo soprano.

Hélio Vida, piano

