Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières CONCERT CLASSIQUE – AGNES PEYTOUR Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

CONCERT CLASSIQUE – AGNES PEYTOUR Lézignan-Corbières, 22 octobre 2021, Lézignan-Corbières. CONCERT CLASSIQUE – AGNES PEYTOUR 2021-10-22 18:30:00 – 2021-10-22

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Concert classique avec Agnès Peytour

vous propose un voyage musical enchanteur sur le thème de la danse à travers trois siècles de musique.

Dans son récital “Entrez dans la danse !”, elle nous offrira un programme mêlant pièces originales et transcriptions choisies, afin de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité propres à la harpe. espace.gibert@orange.fr +33 4 68 27 30 32 https://www.wmaker.net/espacegibert/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville 43.2018#2.75646