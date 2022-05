Concert Classique à Neuville Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil Catégorie d’évènement: Neuville-sous-Montreuil

Concert en l'Eglise de Neuville

Vendredi 6 mai à 20h30

Le Festival Accordé’Opale en association avec le Rotary du Pays de Montreuil-sur-Mer propose le vendredi 6 mai 2022 à 20H30, un concert classique en l’église de Neuville-sous-Montreuil.

– Première partie : Marie Vasconi (soprano) et Adrien Maza (guitare classique)

– Seconde partie Camille Privat (accordéon) et Aldo Ripoche (Violoncelle). Concert caritatif organisé au profit de l’association Avotra France qui souhaite réaliser un système d’irrigation pour un village de Madagascar.

Entrée 15€ – Billetterie sur place, le soir du concert Informations : +33 (0)6 21 19 68 72 ou +33 (0)6 09 14 60 78 – Mail : accordeopale@gmail.com

