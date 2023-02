Concert – Classes de cor Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Nous vous invitons à découvrir le cor d’harmonie par l’écoute d’ensemble d’élèves, autour d’un répertoire varié, choisi par le professeur du Conservatoire.

Ce concert est l’occasion de partager la scène avec les élèves cornistes des écoles de musique de la région. Pontarlier

