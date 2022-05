Concert “Clarinettes Dodeca Trio” Belcastel Belcastel Catégories d’évènement: Aveyron

Belcastel

Concert “Clarinettes Dodeca Trio” Belcastel, 2 juillet 2022, Belcastel. Concert “Clarinettes Dodeca Trio” La Borie Belcastel

2022-07-02 – 2022-07-02

La Borie Belcastel Aveyron Belcastel EUR Concert du “Clarinettes Dodeca Trio”, avec :

Sébastien Batut, clarinette solo à l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine,

Nina Roueire-Chanteperdrix, professeur de clarinette au Conservatoire du XIXème arondissement de Paris,

Jean-Marc Houdard, professeur au CRDA

La Borie Belcastel

