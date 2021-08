Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer 50580, Port-Bail-sur-Mer Concert : clarinette et accordéon Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: 50580

Port-Bail-sur-Mer

Concert : clarinette et accordéon Port-Bail-sur-Mer, 20 août 2021, Port-Bail-sur-Mer. Concert : clarinette et accordéon 2021-08-20 20:30:00 – 2021-08-20

Ce sont tous les deux des lauréats de concours : l'un de clarinette en Picardie, l'autre du concours musical international des jeunes talents en Normandie. Ils se produiront en duo et en soliste. A l'église St Martin. Entrée libre.

