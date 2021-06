Saint-Élix-le-Château Jardin du pigeonnier Haute-Garonne, Saint-Élix-le-Château Concert Clarijazz « Samarabalouf » Jardin du pigeonnier Saint-Élix-le-Château Catégories d’évènement: Haute-Garonne

[http://www.clarijazz.com](http://www.clarijazz.com)le cadre de la 9ème édition du festival Clarijazz – du 2 au 4 juillet et du 16 au 18 septembre – Concert en extérieur* dans le Jardin du Pigeonnier de St-Elix-le-Château SAMARABALOUF – 21h** Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent à travers le monde, toujours à la frontière des musiques tziganes et manouche. « French World Music – Tendance Manouche». L’expression est d’eux. Etonnante, un rien provocante mais vraie. Elle résume le swing que cultive depuis toujours François PETIT. Compositeur et âme agissante de ce trio surprenant dans ce genre difficile qu’est le swing… Ils interpréteront leur dernier album sortie en 2020, NO FUTURE. François Petit, Guitare Léo Ferdinand Cornélius MATHIEU, Violon Phyllipa SCAMMELL, Contrebasse *si mauvais temps, repli au foyer rural **si restauration possible, l’ouverture des portes se fera dès 19h30. Pensez à vous renseigner quelques jours avant sur notre site internet www.clarijazz.com Réservation en ligne vivement conseillée Tarif Plein : 12€ – Tarif Réduit : 10€ Tarif dégressif : 10€ à partir de 6 billet en plein tarif (uniquement en ligne) Teaser 9ème édition > [https://www.youtube.com/watch?v=-2s28dgHB2o](https://www.youtube.com/watch?v=-2s28dgHB2o)

