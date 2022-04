CONCERT “CLARA TRACEY” ARTISTE IRLANDAISE AU GARAGE A PAPI Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

2022-05-08

12:00:00 – 18:00:00

Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime Dampierre-sur-Boutonne EUR 5 Concert d’une jeune artiste Irlandaise, Clara TRACEY, venue pour l’occasion au “Garage à Papi” dans une ambiance détendue.

Avant le concert vous pouvez venir avec vos pique-niques dès midi, les barbecues seront allumés pour mieux vous accueillir. +33 6 98 91 15 87 https://hamblyandhambly.com/ LE GARAGE A PAPI 27, rue du Château Dampierre-sur-Boutonne

