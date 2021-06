Concert – Clanks Larbey, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Larbey.

Concert – Clanks 2021-07-09 20:30:00 – 2021-07-09 00:00:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey

EUR 10 10 Les Clanks sont un groupe rock landais formé en 2005. On les a vus jouer sur les scènes parisiennes, espagnoles, en première partie de groupes comme Little Bob, Doctor Felgood, Eddie and the hot rods… Le répertoire de compositions personnelles reste dans un style garage. Ici pas de prise de tête, on est dans un rock qui met la banane sur les visages et donne envie de taper du pieds. C’est avec leur toute nouvelle section rythmique et avec un répertoire renouvelé qu’ils se produiront au Café Boissec, bien décidés à vous faire passer une super soirée de rock’n’roll !

+33 5 58 97 57 93

Café Boissec

