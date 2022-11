CONCERT CLAMEURS • MJC, 3 décembre 2022, .

CONCERT CLAMEURS • MJC



2022-12-03 19:00:00 – 2022-12-03 23:00:00

Mon’bar asso

Samedi 3 décembre, après une résidence de 10 jours au Château de Monthelon, CLAMEURS débutera une tournée en décembre (Montbard, Clermont-Ferrand, Toulon, etc.) en attendant la sortie de leur premier album en 2023.

– Dès 19h, apéro partagé en mode auberge espagnole, ouverture du bar associatif : mon’bar asso

– À 20h30 Concert Clameurs : « Méditerranée et électroacoustique fusionnent dans les puissantes compositions de ce duo, qui vous emporte du contemplatif à l’incandescent. »

CLAMEURS (Dark trad – Marseille/nice)

CLAMEURS est un duo de oud, contrebasse et sampler modulaire formé en 2021. Le projet oscille entre atmosphères intimistes et violence sonore expérimentale, entre l’élégance des instruments à cordes et l’intensité brûlante de la distorsion.

Le duo explore les sonorités du luth arabe et de la contrebasse à 5 cordes, en s’inspirant tout autant des musiques traditionnelles méditerranéennes, de la musique contemporaine que des musiques lourdes et extrêmes.

Entre récital et rituel archaïque, l’énergie de leurs compositions propulse du contemplatif à l’incandescence.

Sarah Procissi : oud et sampler modulaire

Jean-Christophe Bournine : contrebasse 5 cordes, effets

À écouter ici :





ENTRÉE ET PARTICIPATION LIBRES

dernière mise à jour : 2022-11-09 par