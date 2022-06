Concert – Clair de Lune Kaysersberg Vignoble, 23 octobre 2022, Kaysersberg Vignoble.

Concert – Clair de Lune Kaysersberg Vignoble

2022-10-23 17:00:00 – 2022-10-23 20:00:00

Kaysersberg Vignoble 68240

EUR Sandrine Stöhr, chanteuse lyrique accompagnée au piano par Claude Sitterlin.

A la fois mystérieuse et familière, la lune est source d’inspiration pour de nombreux artistes et maints compositeurs. Debussy et Beethoven, Humperdink… nous dépeignent une lune au coeur des émotions humaines.

Concert lyrique et piano

+33 6 81 25 85 79

Kaysersberg Vignoble

