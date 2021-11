Concert : Circle and the Trees Schirmeck, 4 décembre 2021, Schirmeck.

Concert : Circle and the Trees Schirmeck

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04

Schirmeck Bas-Rhin

Ensemble singulier à 4 voix solistes, sans section rythmique, Circle & the Trees crée une musique onirique. Une atmosphère modale apaisée, cinématique, dans une architecture d’accords denses, ciselée, contrastée par des bourdons ou de soudaines déflagrations sonores. L’improvisation prolonge et relaye l’écriture et permet une forme d’expression plus organique, un jeu vital entre les musiciens. Une musique bouillonnante qui sait créer un espace où le temps d’écouter doit être pris. Nicolas Beck au tarhu, Christine Clément à la voix, Christophe Rieger au saxophone et Kalevi Uibo à la guitare. Teaser vidéo Youtube chaine « Collectif OH ! »

+33 3 88 49 63 80

Schirmeck

