CONCERT CINQUANTE ANS ÉCOLE NATIONALE DE LUTHERIE Mirecourt, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Mirecourt.

CONCERT CINQUANTE ANS ÉCOLE NATIONALE DE LUTHERIE 2021-07-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-04

Mirecourt Vosges Mirecourt Vosges Grand Est France

0 EUR Tout public

Adultes

Concert de clôture par l’Ensemble Stanislas scène au bord du Madon – accès libre

Quatuor Opus 18 No 2 de L. Van Beethoven

Le Quatuor à cordes no 2 en sol majeur, opus 18 no 2, de Ludwig van Beethoven, fut composé en 1791, publié en 1801 et dédié avec les cinq autres quatuors de l’opus 18 au prince Joseph Franz von Lobkowitz. Il est chronologiquement le troisième des six premiers quatuors de Beethoven et est parfois surnommé le Quatuor des compliments (Complimenterquartett).

Quatuor No 14 en Ré mineur « La Jeune Fille et la Mort » de F. Schubert

Le Quatuor à cordes en ré mineur dit « La Jeune Fille et la Mort », écrit par Franz Schubert en mars 1824, est le quatorzième composé pour cette formation de chambre.

Le nom du quatuor vient du deuxième mouvement, l’andante, qui est une série de cinq variations sur le thème extrait de son lied D. 531, Der Tod und das Mädchen (écrit en 1817 sur un poème de Matthias Claudius).

Il est quasi contemporain de son Quatuor en La mineur « Rosamunde » (Rosemonde), mais ne fut achevé que deux ans plus tard.

Laurent Causse & Bertrand Menut (violons) ;Sylvain Durantel (alto) ; Jean de Spengler (violoncelle).

Depuis sa fondation en 1984, le Quatuor Stanislas aura donné plus de mille concerts en formation de quatuor ou dans lecadre élargi de l’Ensemble Stanislas, présenté plusieurs centaines d’œuvres, dont de nombreuses en créations mondiales, enregistré une cinquantaine de disques et entrepris des tournées sur quatre des cinq continents.

Depuis son premier périple asiatique en 1988 (Japon etTaïwan), puis son premier succès parisien en 1994 (festival « Présences »de Radio-France), le Quatuor Stanislas a sillonné la France et effectué des tournées dans de nombreux paysd’Europe (Allemagne, Suisse, Belgique, Italie, Espagne,Bulgarie, Pologne, Russie), ainsi qu’en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud (Venezuela, Argentine et Brésil).

Depuis ses débuts aux États-Unis en 1996 qui lui avaient valu des éloges particulièrement enthousiastes du critique du Washington Post, le Quatuor Stanislas y est régulièrement invité pour des concerts et des classes de maîtres à l’invitation des universités de West Virginia, de North Carolina,du Wyoming et du Colorado.

ecolemirecourt50ans@gmail.com https://www.50ansenl.com/

OT Mirecourt

