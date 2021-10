Loire-Atlantique, Nantes Concert cinématographique / “Parade” et “Entr’acte” Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert cinématographique / "Parade" et "Entr'acte", 4 décembre 2021

Horaire : 17:00 18:30

"Parade" de Satie Film de Ko?ji Yamamura ( 2016)Musique et texte : Erik SatieEntr'acteFilm de René Clair (1924)Adaptation musicale : Catherine Verhelst. Bande bruitiste : Catherine Verhelst et Hervé TougeronInterprètes : Delphine Millour, (alto) Annelise Clément (clarinette basse), Catherine Verhelst (piano) "Parade de Satie" de Ko?ji Yamamura associe l'animation japonaise à une joyeuse re?appropriation musicale de l'œuvre commune de Cocteau, Satie et Picasso. L'artiste imagine en format cine?mascope un de?file? grouillant de silhouettes et de personnages fantaisistes. Le tandem artistique Catherine Verhelst et Hervé Tougeron (Skênê productions) a imaginé une version concert cinématographique, avec une adaptation musicale originale de la partition de Satie pour un trio (alto, clarinette basse et piano). De même pour "Entr'acte" de René Clair, film culte du dadaïsme où on découvre Erik Satie accompagné de Francis Picabia tirer au canon sur le toit de l'Opéra Garnier, Marcel Duchamp et Man Ray jouer aux échecs …

