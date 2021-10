Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Concert cinématographique / “Le Vieux Crocodile” Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert cinématographique / “Le Vieux Crocodile” Musée d’arts de Nantes, 5 décembre 2021, Nantes. 2021-12-05

Horaire : 17:00 17:30

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Film d’animation de Ko?ji YamamuraD’après : “Le Vieux Crocodile”, conte et illustrations de Léopold ChauveauCréation musicale pour piano préparé : Catherine Verhelst. Version française et narration : Hervé Tougeron. On découvre dans ce conte comment un vieux crocodile dévorera son amie la pieuvre, et deviendra l’idole d’une tribu d’Afrique sans comprendre pourquoi. Car Il ne sait pas que dans les eaux trop chaudes de la mer rouge, il est devenu rouge, comme une écrevisse… Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes