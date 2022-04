Concert – Cigany Mohawk au Kraken Pub, 30 avril 2022, .

Concert – Cigany Mohawk au Kraken Pub

2022-04-30 – 2022-04-30

Cigany Mohawk percute son répertoire tzigane à gros coups de satu et de lourdes rythmiques bass/batt. Ainsi ballottée par le temps et l’espace qui s’entrechoquent, la voix gueule, s’emporte puis s’évanouit. Ici-bas, on ne s’embarrasse plus d’hypothétiques frontières linguistiques. Seul survole au-dessus du chaos un accordéon, à mi-chemin entre le divin et la folie. No patria, no border, Sao roma et Let’s punk !

Kraken Pub

