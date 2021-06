Concert Churchfitters Charnay-lès-Mâcon, 21 juin 2021-21 juin 2021, Charnay-lès-Mâcon.

Concert Churchfitters 2021-06-21 – 2021-06-21 Espace de verdure école de musique 118 Chemin de la Verchère

Charnay-lès-Mâcon 71850

EUR 0 0 Venez fêter la musique sur des airs de folk celtique !

Les quatre musiciens-chanteurs talentueux et multi- instrumentistes (plus de 15 instruments joués) de´livrent un regard expérimenté et plein d’humour sur la musique folk dans laquelle les sonorités celtiques croisent les rythmes pop-rock.

Accès libre.

Repli salle du Vieux Temple.

Concert en partenariat avec le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

