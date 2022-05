CONCERT – CHUNK NO CAPTAIN CHUNK – OAKMAN + 2 Metz, 9 juin 2022, Metz.

2022-06-09 20:30:00 L'AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz

Depuis sa formation en 2007, les français de Chunk ! No, Captain Chunk ! ont perfectionné leur ADN, caractérisé par des sonorités « easycore », mélange de Pop/Punk et Hardcore. Avec leur nouvel album Gone Are the Good Days, rempli d’hymnes catchy, le groupe a fait un véritable tour de magie, en restant fidèle à ses racines Pop/Punk tout en embarquant vers de nouveaux horizons. Avec près de 70 million de streams cumulés à date et de nombreuses tournées impressionnantes parmi lesquelles on compte des apparitions à Soundwave ou au Slamdunk Festival et des dates avec A Day To Remember, Motionless In White ou encore Of Mice & Men, Chunk ! No, Captain Chunk ! revient sur scène en 2022 avec plusieurs dates françaises à Metz, Toulouse, Lyon et le 8 juin au Trabendo à Paris !

