[Concert] Chromatik Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: 76370

Petit-Caux

[Concert] Chromatik Petit-Caux, 18 juin 2022, Petit-Caux. [Concert] Chromatik Petit-Caux

2022-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-18 19:30:00 19:30:00

Petit-Caux 76370 Profitez d’un concert en plein air ! Laissez-vous séduire par le groove de ce groupe d’artistes qui diffuse une énergie positive à travers ses mélodies. Profitez d’un concert en plein air ! Laissez-vous séduire par le groove de ce groupe d’artistes qui diffuse une énergie positive à travers ses mélodies. Profitez d’un concert en plein air ! Laissez-vous séduire par le groove de ce groupe d’artistes qui diffuse une énergie positive à travers ses mélodies. Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 76370, Petit-Caux Autres Lieu Petit-Caux Adresse Ville Petit-Caux lieuville Petit-Caux Departement 76370

Petit-Caux Petit-Caux 76370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-caux/

[Concert] Chromatik Petit-Caux 2022-06-18 was last modified: by [Concert] Chromatik Petit-Caux Petit-Caux 18 juin 2022 76370 Petit-Caux

Petit-Caux 76370