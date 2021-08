Martres-Tolosane L'instant Guinguette (l'Instant Plaisir) Haute-Garonne, Martres-Tolosane Concert Christopher Rock L’instant Guinguette (l’Instant Plaisir) Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

C’est parti pour la 4ème édition le la soirée country a l’instant guinguette !! cochon à la broche par TITI la broche, au menu : Salade tomate mozza au pesto Cochon à la broche à volonté Tarte tatin et glace vanille Vin compris 25€ café et concert offert concert country par CHRISTOPHER BOCK ambiance ambiance garantie Dress code: un chapeau de cowboy et le t-shirt officiel de la communauté guinguette pour ce qui l’ont bien-sûr ! Folk Rock L’instant Guinguette (l’Instant Plaisir) Super U avenue des Pyrénées 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

