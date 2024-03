Concert Christopher Bock LANNEMEZAN Lannemezan, vendredi 22 mars 2024.

Concert Christopher Bock LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Concert avec Christopher Bock.

Guitariste songwriter, Christopher Bock a plus de 30 ans de carrière, son style si particulier lui permet d’offrir a son public un show dynamique mêlant le Rock, le Folk et le Blues.

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 .

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

