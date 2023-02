Concert : Christophe Willem au Forum de Flers Rue du Collége Flers Catégories d’Évènement: Flers

Orne Flers-Agglo invite Christophe Willem sur la scène du Forum de Flers vendredi 21 avril à 20 h.

Le chanteur viendra présenter sa tournée Panorama. Une occasion de donner vie à son sixième album mais également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre.

L’artiste revient après cinq années d’absence pour offrir un concert aux notes pop, dynamiques et percutantes qui font l’empreinte de l’interprète de « Double Je » depuis le début de sa carrière en 2006. Prévente jusqu’au 21 mars :

Plein : 25€

Réduit : 12 € (conditions: enfants jusqu’à18 ans / étudiants jusqu’à 28 ans / demandeurs d’emploi / bénéficiares des minima sociaux / personnes en situation de handicap)

Tarifs hors prévente :

Plein : 29€

Réduit : 15€ Bon plan : Pass + Flers-Agglo / Atout Normandie / Pass Culture Réservation en ligne : https://my.weezevent.com/christophe-willem-flers

