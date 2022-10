Concert: Christophe Willem

2023-03-24 – 2023-03-24 Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène !

Avec ‘PS : Je t’aime’, il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités.

La scène, c’est l’occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre.

Dès janvier, Christophe Willem reprendra la route pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse, en passant le 24 mars par l'Espace Aumaillerie à Fougères.

