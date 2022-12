Concert Christophe Bordas Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Concert Christophe Bordas 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

2023-01-14 20:30:00

Indre Avec la participation de Christophe Renaud, Carine Achard, l’Atelier d’Ecriture d’Argenton sur Creuse et de l’association MULTIZIC. Mes écrits ont toujours été ce qu’ils sont : vivants ou changeants à mesure que le temps les façonne ou qu’il me souffle l’idée de les remanier. Ce soir, je vous chanterai des chansons encore jamais enregistrées et d’autres dont vous pourrez parfois vous étonner de quelques différences avec une version que vous connaissiez déjà.

Soirée chanson, poésie, philosophie, vente et dédicace de mon livret de chansons. Concert Christophe Bordas, Chansons manuscrites. ©avantscene

