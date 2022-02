CONCERT – CHRISTINA GANSCH Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – CHRISTINA GANSCH Metz, 18 mars 2022, Metz. CONCERT – CHRISTINA GANSCH Arsenal – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-18 Arsenal – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz Moselle « Si un compositeur pouvait dire ce qu’il avait à dire avec des mots, il ne prendrait pas la peine d’essayer de le dire en musique »… Cette phrase de Gustav Mahler est indispensable pour comprendre son oeuvre, ouvrant les portes de son Moi profond à l’auditeur. La remarquable Christina Gansch interprète quatre Lieder issus du cycle Des Knaben Wunderhorn s’inspirant de textes traditionnels allemands. La Symphonie no 4 se distingue elle aussi par son inspiration populaire, ce qui la rend bien moins sombre que d’autres symphonies mahlériennes, l’oeuvre s’achevant avec un mouvement chanté célébrant les plaisirs simples de la vie. Arsenal – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Arsenal - Grande Salle 3 avenue Ney Ville Metz lieuville Arsenal - Grande Salle 3 avenue Ney Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

CONCERT – CHRISTINA GANSCH Metz 2022-03-18 was last modified: by CONCERT – CHRISTINA GANSCH Metz Metz 18 mars 2022 Metz Moselle

Metz Moselle