Ille-et-Vilaine Le Canal accueillera en résidence Christian Olivier et cinq musiciens, pour la création du spectacle Le Ça est le ça. La musique est composée par Christian Olivier, sur des poèmes et extraits de textes de 12 auteurs russes : Maïakowski, Pasternak, Essenine, Akhmatova, Harms, Blok, Tsvetaïeva, Bounine, Volochine, Klebnikov, Zdanevitch, Mandelstam, dans des traductions choisies. Un univers musical singulier où l’on oublie l’histoire pour se concentrer sur les mots et le son, dans un espace scénique défini par la lumière, des images typographiques et des extraits filmés. Sur scène, cinq musiciens et Christian Olivier font partager au public toute l’émotion et l’exaltation d’une révolution. billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/ Redon

