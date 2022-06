Concert – Christelle Loury Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pordic

Concert – Christelle Loury Pordic, 16 juillet 2022, Pordic. Concert – Christelle Loury

Centre culturel de la Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes d’Armor Rue Louis Massignon Centre culturel de la Ville Robert

2022-07-16 – 2022-07-16

Rue Louis Massignon Centre culturel de la Ville Robert

Pordic

Côtes d’Armor Un spectacle unique en France conçu par Christelle Loury sur le thème de Paris et des belles chansons françaises. Une rencontre avec les mélodies de Brel, Bécaud, Ferrat, Aznavour, Montand, Legrand… L’une des plus belles voix de la chanson française selon France Bleu sera accompagnée au Piano par Jean Christophe Kotsiras, Premier Prix conservatoire de Paris. Un spectacle unique en France conçu par Christelle Loury sur le thème de Paris et des belles chansons françaises. Une rencontre avec les mélodies de Brel, Bécaud, Ferrat, Aznavour, Montand, Legrand… L’une des plus belles voix de la chanson française selon France Bleu sera accompagnée au Piano par Jean Christophe Kotsiras, Premier Prix conservatoire de Paris. Rue Louis Massignon Centre culturel de la Ville Robert Pordic

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Other Lieu Pordic Adresse Pordic Côtes d'Armor Rue Louis Massignon Centre culturel de la Ville Robert Ville Pordic lieuville Rue Louis Massignon Centre culturel de la Ville Robert Pordic Departement Côtes d'Armor

Pordic Pordic Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pordic/

Concert – Christelle Loury Pordic 2022-07-16 was last modified: by Concert – Christelle Loury Pordic Pordic 16 juillet 2022 Centre culturel de la Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes d'Armor

Pordic Côtes d'Armor