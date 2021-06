Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Concert : Chris Quinn Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Concert : Chris Quinn Les Allues, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Les Allues. Concert : Chris Quinn 2021-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-08 19:30:00 19:30:00 Méribel Centre 27 place Maurice Front

Les Allues Savoie Entouré de musique celtique, de bluegrass, de musique roots et de jazz dès son plus jeune âge, Chris a été influencé par le folk britannique et le jazz et la musique roots américaines. Il interprétera des musiques folkloriques Britanique et contemporaines info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Allues Adresse Méribel Centre 27 place Maurice Front Ville Les Allues lieuville 45.39682#6.56631