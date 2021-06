Golbey Golbey Golbey, Vosges CONCERT CHRIS MÉTÉORE Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

CONCERT CHRIS MÉTÉORE
2021-07-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00
Rue Schuman Blancs Champs
Golbey Vosges

Golbey Vosges Golbey Soirée rock en perspective avec le groupe Chris Météore ! Ambiance assurée !

Gratuit

21h, aux Blancs Champs.

Repli salle Schuman en cas de mauvais temps +33 3 29 31 23 33 http://www.golbey.fr/ Mairie de Golbey dernière mise à jour : 2021-06-26 par

