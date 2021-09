Aveize Médiathèque municipale d'Aveize Aveize, Rhône CONCERT Chris LEHACHE Médiathèque municipale d’Aveize Aveize Catégories d’évènement: Aveize

Rhône

CONCERT Chris LEHACHE Médiathèque municipale d’Aveize, 3 octobre 2021, Aveize. CONCERT Chris LEHACHE

Médiathèque municipale d’Aveize, le dimanche 3 octobre à 17:00

CONCERT

GRATUIT RESERVATION CONSEILLEE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

ANIMATION Médiathèque municipale d’Aveize 2 rue de l’école, 69610 AVEIZE Aveize Le Ht d’Orjolles Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveize, Rhône Autres Lieu Médiathèque municipale d'Aveize Adresse 2 rue de l'école, 69610 AVEIZE Ville Aveize lieuville Médiathèque municipale d'Aveize Aveize