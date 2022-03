Concert Chouvigny Chouvigny Catégories d’évènement: Allier

Chouvigny

Concert Chouvigny, 5 mars 2022, Chouvigny. Concert péraclos La Grange à Jean Chouvigny

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 péraclos La Grange à Jean

Chouvigny Allier Chouvigny « O’Brien » On trouve des compositions personnelles dans lesquelles on peut sentir les influences diverses qui l’ont traversé ces dernières années. Jimi Hendrix, Ennio Morricone, ….

Compositeur/interprète: Clément Peyronnet. communication@lagrangeajean.com +33 6 78 73 67 38 http://www.lagrangeajean.com/ péraclos La Grange à Jean Chouvigny

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chouvigny Autres Lieu Chouvigny Adresse péraclos La Grange à Jean Ville Chouvigny lieuville péraclos La Grange à Jean Chouvigny Departement Allier

Chouvigny Chouvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chouvigny/

Concert Chouvigny 2022-03-05 was last modified: by Concert Chouvigny Chouvigny 5 mars 2022 Allier Chouvigny

Chouvigny Allier