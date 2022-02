Concert Chouvigny Chouvigny Catégories d’évènement: Allier

Chouvigny

Concert Chouvigny, 5 février 2022, Chouvigny. Concert Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny

2022-02-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-05 Péraclos La Grange à Jean à Péraclos

Chouvigny Allier Le lapin perdu (Compos Rock et reprises tous genres). Le Lapin Perdu respire la liberté ! Il chante, il joue, il compose, il emmène, il réunit le cœur, des uns et des autres et de chacun.

Il a cette faculté d’inspirer et d’expirer l’amour ! Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chouvigny Autres Lieu Chouvigny Adresse Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Ville Chouvigny lieuville Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny Departement Allier

Chouvigny Chouvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chouvigny/

Concert Chouvigny 2022-02-05 was last modified: by Concert Chouvigny Chouvigny 5 février 2022 Allier Chouvigny

Chouvigny Allier