Chouvigny Allier Chouvigny La Grange à Jean vous propose de découvrir les 2 groupes suivants :

BAD BURNING BLUES et FROUSSS.

Restauration et bar sur place pendant la soirée (frites, saucisses, merguez, bière pression). communication@lagrangeajean.com +33 6 78 73 67 38 http://www.lagrangeajean.com/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

