Chouvigny Allier Marmitazic reprend enfin les concerts chez l’habitant ! Concert en extérieur chez Marie à la Ferme.

Philippe Drumelle: slam.

Amilo: chanson Française.

Un chapeau sera passé pour les musiciens.

Une buvette sera ouverte au profit de l’association. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

