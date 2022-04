Concert chorales Unis pour l’Ukraine Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Oise

Concert chorales Unis pour l’Ukraine Gouvieux, 7 mai 2022, Gouvieux. Concert chorales Unis pour l’Ukraine Gouvieux

2022-05-07 – 2022-05-07

Gouvieux Oise Gouvieux Le 7 mai à 20h00, à l’église Sainte-Geneviève de Gouvieux, venez assister au concert chorales Unis pour l’Ukraine. Participation libre au profit des enfants ukrainiens. Dons remis à l’UNICEF. Chorale Clairval : direction Karine Laurent. Chants du monde. La Govelène : direction Eric Le Galloudec, pianiste Catherine Biguet. Chants traditionnels, gospels, jazz. Renseignements au 06 43 36 75 66 ou au 06 80 43 20 76 Le 7 mai à 20h00, à l’église Sainte-Geneviève de Gouvieux, venez assister au concert chorales Unis pour l’Ukraine. Participation libre au profit des enfants ukrainiens. Dons remis à l’UNICEF. Chorale Clairval : direction Karine Laurent. Chants du monde. La Govelène : direction Eric Le Galloudec, pianiste Catherine Biguet. Chants traditionnels, gospels, jazz. Renseignements au 06 43 36 75 66 ou au 06 80 43 20 76 Le 7 mai à 20h00, à l’église Sainte-Geneviève de Gouvieux, venez assister au concert chorales Unis pour l’Ukraine. Participation libre au profit des enfants ukrainiens. Dons remis à l’UNICEF. Chorale Clairval : direction Karine Laurent. Chants du monde. La Govelène : direction Eric Le Galloudec, pianiste Catherine Biguet. Chants traditionnels, gospels, jazz. Renseignements au 06 43 36 75 66 ou au 06 80 43 20 76 La Govelène

Gouvieux

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu Gouvieux Adresse Ville Gouvieux lieuville Gouvieux Departement Oise

Gouvieux Gouvieux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvieux/

Concert chorales Unis pour l’Ukraine Gouvieux 2022-05-07 was last modified: by Concert chorales Unis pour l’Ukraine Gouvieux Gouvieux 7 mai 2022 Gouvieux Oise

Gouvieux Oise