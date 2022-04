Concert Chorales La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Concert Chorales La Clayette, 8 mai 2022, La Clayette. Concert Chorales La Clayette

2022-05-08 16:30:00 – 2022-05-08 18:30:00

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette Le dimanche 8 Mai prochain la chorale “Chant’en Choeur” de La Clayette accueillera à l’église les chorales “Vocalise” de Charolles et “Cantilène” de Digoin pour un concert commun sous la direction de leur chef de Choeur Joaquin Balaguer, chacune avec une partie de son répertoire. Puis les 80 choristes, accompagnés par l’organiste de Lapalisse Clément Landau, interpréteront 2 chants communs et la très belle “Messe Brève” de Gounod. vernaypierre0709@orange.fr Le dimanche 8 Mai prochain la chorale “Chant’en Choeur” de La Clayette accueillera à l’église les chorales “Vocalise” de Charolles et “Cantilène” de Digoin pour un concert commun sous la direction de leur chef de Choeur Joaquin Balaguer, chacune avec une partie de son répertoire. Puis les 80 choristes, accompagnés par l’organiste de Lapalisse Clément Landau, interpréteront 2 chants communs et la très belle “Messe Brève” de Gounod. La Clayette

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse Ville La Clayette lieuville La Clayette Departement Saône-et-Loire

La Clayette La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/

Concert Chorales La Clayette 2022-05-08 was last modified: by Concert Chorales La Clayette La Clayette 8 mai 2022 La Clayette Saône-et-Loire

La Clayette Saône-et-Loire