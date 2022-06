CONCERT CHORALES La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay

Loire-Atlantique

CONCERT CHORALES La Chapelle-Launay, 25 juin 2022, La Chapelle-Launay. CONCERT CHORALES

Salle de la Vallée La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

2022-06-25 – 2022-06-25 La Chapelle-Launay

Loire-Atlantique La Chapelle-Launay Concert « Les Voix du Sillon » de La Chapelle Launay et « La Baie Blanche » du Pouliguen

Chorales dirigées par Sara Pocreau

Entrée 6€ – Gratuit pour les moins de 14 ans voixdusillon@orange.fr Concert « Les Voix du Sillon » de La Chapelle Launay et « La Baie Blanche » du Pouliguen

Chorales dirigées par Sara Pocreau

Entrée 6€ – Gratuit pour les moins de 14 ans La Chapelle-Launay

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay, Loire-Atlantique Other Lieu La Chapelle-Launay Adresse Salle de la Vallée La Chapelle-Launay Loire-Atlantique Ville La Chapelle-Launay lieuville La Chapelle-Launay Departement Loire-Atlantique

La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-launay/

CONCERT CHORALES La Chapelle-Launay 2022-06-25 was last modified: by CONCERT CHORALES La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay 25 juin 2022 Salle de la Vallée La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique