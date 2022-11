CONCERT CHORALES CANTILÉNE ET INVITÉS Le Val-de-Guéblange Le Val-de-Guéblange Catégories d’évènement: Le Val-de-Guéblange

Moselle

CONCERT CHORALES CANTILÉNE ET INVITÉS Le Val-de-Guéblange, 4 décembre 2022, Le Val-de-Guéblange. CONCERT CHORALES CANTILÉNE ET INVITÉS

rue Saint Paul Le Val-de-Guéblange Moselle

2022-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00 Le Val-de-Guéblange

Moselle Le Val-de-Guéblange La Chorale Cantilène ainsi que les Chorales de Sarralbe et Willerwald vous invitent pour une après-midi en chanson. +33 3 87 97 80 37 Pixabay

Le Val-de-Guéblange

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Val-de-Guéblange, Moselle Autres Lieu Le Val-de-Guéblange Adresse rue Saint Paul Le Val-de-Guéblange Moselle Ville Le Val-de-Guéblange lieuville Le Val-de-Guéblange Departement Moselle

Le Val-de-Guéblange Le Val-de-Guéblange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-de-gueblange/

CONCERT CHORALES CANTILÉNE ET INVITÉS Le Val-de-Guéblange 2022-12-04 was last modified: by CONCERT CHORALES CANTILÉNE ET INVITÉS Le Val-de-Guéblange Le Val-de-Guéblange 4 décembre 2022 Le Val-de-Guéblange Moselle rue Saint Paul Le Val-de-Guéblange Moselle

Le Val-de-Guéblange Moselle