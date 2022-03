CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR Besançon, 6 mars 2022, Besançon. CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR PETIT KURSAAL 2 Place du Théâtre Besançon

2022-03-06 – 2022-03-06 PETIT KURSAAL 2 Place du Théâtre

Besançon Doubs CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR

Ces concerts ont lieu au profit des restos du Cœur du Doubs. Venez nombreux pour profiter de toutes ces chorales et de leurs belles mélodies. Vous aiderez les restos du Cœur.

CONCERT DE 15h avec les chorales :

– DIABOLOS d’OCARINA

– RESICHOEURS

– CHOEUR BATTANT

– LA LUNISSON du MUSIGONE

– CONTRETEMPS de Lons le Saunier

CONCERT DE 18h avec les chorales :

– Le Choeur de l’Atelier

– La DECALEE & Le DOUBS CHOEUR

– ACDC Au Coeur Des Chants de Thoraise

– ORANGE MELODIE du MUSIGONE

Présenté par CHANTEZ 25000, pour toutes informations veuillez contacter par mail : chantez25000@hotmail.fr ou CHANTEZ 25000.

Réserver

Pas de réservation, dans la limite des places disponibles Tarifs

Tarif unique : 10,00 € Infos

durée 1h30

6 mars 202215 h 00

PETIT KURSAAL

durée 1h30

6 mars 202218 h 00

PETIT KURSAAL chantez25000@hotmail.fr https://kursaal.besancon.fr/programmation/concert-chorales-au-profit-des-resto-du-coeur/ CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR

Ces concerts ont lieu au profit des restos du Cœur du Doubs. Venez nombreux pour profiter de toutes ces chorales et de leurs belles mélodies. Vous aiderez les restos du Cœur.

CONCERT DE 15h avec les chorales :

– DIABOLOS d’OCARINA

– RESICHOEURS

– CHOEUR BATTANT

– LA LUNISSON du MUSIGONE

– CONTRETEMPS de Lons le Saunier

CONCERT DE 18h avec les chorales :

– Le Choeur de l’Atelier

– La DECALEE & Le DOUBS CHOEUR

– ACDC Au Coeur Des Chants de Thoraise

– ORANGE MELODIE du MUSIGONE

Présenté par CHANTEZ 25000, pour toutes informations veuillez contacter par mail : chantez25000@hotmail.fr ou CHANTEZ 25000.

Réserver

Pas de réservation, dans la limite des places disponibles Tarifs

Tarif unique : 10,00 € Infos

durée 1h30

6 mars 202215 h 00

PETIT KURSAAL

durée 1h30

6 mars 202218 h 00

PETIT KURSAAL PETIT KURSAAL 2 Place du Théâtre Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse PETIT KURSAAL 2 Place du Théâtre Ville Besançon lieuville PETIT KURSAAL 2 Place du Théâtre Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR Besançon 2022-03-06 was last modified: by CONCERT CHORALES AU PROFIT DES RESTO DU CŒUR Besançon Besançon 6 mars 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs