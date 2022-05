Concert Chorale Y’en a marre Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé Catégories d’évènement: Azay-le-Brûlé

Deux-Sèvres

Concert Chorale Y’en a marre Azay-le-Brûlé, 10 juin 2022, Azay-le-Brûlé. Concert Chorale Y’en a marre Azay-le-Brûlé

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres CONCERT PAR LA CHORALE Y’EN A MARRE 10 JUIN 2022 À 20H30 nÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY n[Le bourg d’Azay – rue du prieuré] nLe répertoire porte sur des chansons rebelles, de révolte contre les guerres, le colonialisme, les injustices, l’obscurantisme, d’espoir d’un monde meilleur et de liberté. CONCERT PAR LA CHORALE Y’EN A MARRE 10 JUIN 2022 À 20H30 nÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY n[Le bourg d’Azay – rue du prieuré] nLe répertoire porte sur des chansons rebelles, de révolte contre les guerres, le colonialisme, les injustices, l’obscurantisme, d’espoir d’un monde meilleur et de liberté. +33 5 49 06 58 75 CONCERT PAR LA CHORALE Y’EN A MARRE 10 JUIN 2022 À 20H30 nÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY n[Le bourg d’Azay – rue du prieuré] nLe répertoire porte sur des chansons rebelles, de révolte contre les guerres, le colonialisme, les injustices, l’obscurantisme, d’espoir d’un monde meilleur et de liberté. Azay-le-Brûlé

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres Autres Lieu Azay-le-Brûlé Adresse Ville Azay-le-Brûlé lieuville Azay-le-Brûlé Departement Deux-Sèvres

Concert Chorale Y’en a marre Azay-le-Brûlé 2022-06-10 was last modified: by Concert Chorale Y’en a marre Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 10 juin 2022 Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres