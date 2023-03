Concert Chorale Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Dimanche 12 mars Concert : Requiem de John Rutter et Mozart, Faure, Poulenc et Chants du monde Avec « L’ensable choral du Bugue », « La chorale chante véz’air » et « Les choeurs de Brignac la plaine »

Direction Jean ROUX

Accompagné au piano par Jean-Baptiste COUGOUL Entrée 15€

