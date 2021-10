Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône, Rognonas Concert chorale Sainte-Cécile Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas

Concert chorale Sainte-Cécile Rognonas, 20 novembre 2021, Rognonas. Concert chorale Sainte-Cécile 2021-11-20 – 2021-11-21 Place Du marché Centre culturel de Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône Après ces mois passés à chanter derrière leurs écrans, les Chœurs chantants ont hâte de vous retrouver sur scène pour leur nouveau concert : « Liberté – Égalité – Chantez ! ».



De Bruel à Zaz en passant par Renaud, Moustaki ou encore Claudio Capéo c’est à travers un choix de chants éclectiques que les choristes rognonais ont choisi de prôner la liberté, l’égalité mais avant tout la fraternité qui les unit depuis tant d’années. Concert chorale Sainte-Cécile. chorale.rognonas@orange.fr +33 6 74 00 55 56 Après ces mois passés à chanter derrière leurs écrans, les Chœurs chantants ont hâte de vous retrouver sur scène pour leur nouveau concert : « Liberté – Égalité – Chantez ! ».



De Bruel à Zaz en passant par Renaud, Moustaki ou encore Claudio Capéo c’est à travers un choix de chants éclectiques que les choristes rognonais ont choisi de prôner la liberté, l’égalité mais avant tout la fraternité qui les unit depuis tant d’années. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Place Du marché Centre culturel de Rognonas Ville Rognonas lieuville 43.89869#4.80425