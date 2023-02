Concert Chorale les 3 Choeurs Théâtre Côté cour, 5 mars 2023, Mézin .

Concert Chorale les 3 Choeurs

2023-03-05 – 2023-03-05

Mézin

Lot-et-Garonne

La Chorale Les 3 Chœurs : d’Avance, de Baïse et de Gupie dirigée par Philippe Brolèse, donne un concert de chants contemporains rythmés avec une cinquantaine de choristes et accompagnés par ses musiciens : guitares et percussions. Buvette à l’entracte.

