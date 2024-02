Concert Chorale les 3 Choeurs Théâtre Côté cour Mézin, dimanche 3 mars 2024.

Concert Chorale les 3 Choeurs Théâtre Côté cour Mézin Lot-et-Garonne

La Chorale Les 3 Chœurs d’Avance, de Baïse et de Gupie dirigée par Philippe Brolèse, donne un concert de chants contemporains rythmés avec plus de quarante choristes et accompagnés par ses musiciens. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03

Théâtre Côté cour Cour des religieuses

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

