CONCERT CHORALE – LE MEILLEUR DES COMÉDIES MUSICALES FRANÇAISES
Salle des fêtes, 12 mars 2023, Thierville-sur-Meuse
Avenue Goubet

2023-03-12 15:00:00 – 2023-03-12 17:00:00

Meuse Thierville-sur-Meuse Venez retrouver le meilleur des comédies musicales francophones, chantée par le choeur mixte de l’HMT sous la direction de Sylvie Dupuis !

Starmania, Hair, Notre Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les Dix Commandements, Les Demoiselles de Rochefort, le choeur vous fera revisiter tout ces grands classiques…. +33 6 32 46 69 61 https://www.facebook.com/hmthierville © HMT

